Sikêra Jr diz que foi infectado pelo coronavírus dentro de casa

Redação AM POST*

O apresentador, Sikêra Jr, do ‘Alerta Nacional‘, da RedeTV! se pronunciou em seu programa na tarde desta quarta-feira (29) e disse que foi infectado pelo novo coronavírus dentro de sua própria casa através de uma enfermeira que está com Covid-19 e cuidava de sua esposa.

“A enfermeira que estava cuidando da minha esposa está com covid. Ela que passou pra nós e todo mundo pegou. E ai o que eu faço agora? Eu vou matar a enfermeira, vou correr de casa, vou morar na rua, vou procurar um abrigo na casa do [governador do Amazonas] Wilson Lima e do prefeito Arthur Neto?”, questionou apresentador ao explicar que contraiu a doença em casa.

Ele está afastado do ‘Alerta Nacional’, desde a última quarta-feira (22), quando passou mal ao vivo e precisou ser substituído por uma repórter da TV A Crítica.

Nesta manhã repercutiu notícia divulgada pelo jornalista Ronaldo Tiradentes, de que o comunicador está com os dois pulmões comprometidos por causa do novo coronavírus (Covid-19). Após desmentir a informação Sikêra Jr preferiu não culpar Tiradentes e justificou a disseminação da fake news como falta de apuração.

“Ele queria dar a notícia rápido, eu acho, e não deu tempo apurar. Não é culpa dele, não vou culpá-lo até porque eu o escuto todos os dias antes de ir trabalhar. Foi falta de pesquisa”, disse.