Sistema de saúde de Parintins ganha duas ambulâncias

Redação AM POST*

A entrega de duas ambulâncias feita neste sábado (25), pelo prefeito Bi Garcia (PSDB) para a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins, fruto de recursos proveniente da emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Cabo Maciel (PL) destinado a área da saúde do município foi elogiado pelos profissionais de saúde.

O deputado Cabo Maciel destacou o empenho do vereador do município Cabo Linhares (Patriota) e a determinação do prefeito Bi Garcia, buscando sempre melhorar o sistema de saúde de Parintins. O município segue firme levando serviço de qualidade a população parintinense.

Essas ambulâncias, chegam em boa hora para ajudar no combate à pandemia do novo Coronavírus, causador da Covid-19, que nesta segunda-feira (27) registra 76 casos e três óbitos no município.

“É gratificante saber que o prefeito do município, verdadeiramente, tem compromisso com a população da sua cidade e o desejo de ver realizado os anseios do seu povo com a colaboração das emendas que destinamos para Parintins”, concluiu Cabo Maciel.