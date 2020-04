Site TMZ afirma que ditador da Coreia do Norte Kim Jong-un está morto

O site TMZ, dos Estados Unidos, afirma que o líder supremo norte-coreano Kim Jong-un, de 36 anos, morreu na madrugada deste domingo (19), na Coreia do Norte. O ditador teria falecido após complicações durante uma cirurgia.

Um vice-diretor da HKSTV Hong Kong Satellite Television, uma rede de transmissão apoiada por Pequim em Hong Kong, afirmou que Kim estava morto, citando uma “fonte muito sólida”. Seu post no aplicativo de mensagens chinês Weibo foi amplamente compartilhado nas mídias sociais, de acordo com um relatório do International Business Times .

Já outros relatórios não confirmados, atribuídos a fontes do partido em Pequim, disseram que uma operação para inserir um stent deu errado porque as mãos do cirurgião estavam tremendo muito.