Susam convoca profissionais de saúde aprovados em processo seletivo

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) está convocando os aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de técnicos de enfermagem (generalista e intensivista) para atuarem em unidades de saúde da capital do Estado.



O edital do PSS nº 001/2020 ofertou 704 vagas. Segundo o resultado final, que está disponível no site da Susam (saude.am.gov.br) e será divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), 656 profissionais foram aprovados dentro do número de vagas.



Os aprovados devem enviar a documentação exigida no edital para o e-mail susamprocessoseletivo@gmail.com, até 23h59 do dia 28 de abril. Mais informações sobre o PSS nº 001/2020 podem ser acessadas no site da Susam.



Os profissionais selecionados irão atuar, pelo prazo de 90 dias, nos estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).



1. Os candidatos deverão encaminhar a documentação relacionada abaixo de forma completa e legível para o e-mail susamprocessoseletivo@gmail.com, até o dia 28/04/2020, às 23h59:



a) Carteira de Identidade ou documento único de equivalente valor legal;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;

d) Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo masculino;

e) Inscrição no PIS/PASEP

f) Certidão de casamento (se houver);

g) Comprovante de residência atualizado (água ou telefone);

h) Comprovante de conta corrente bancária somente Bradesco;

i) Comprovante de Escolaridade;

j) Comprovante de registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, com informação da transferência se o registro for de outra Unidade Federativa do Brasil;

k) Comprovante de quitação do Conselho de Classe;





2. O candidato convocado que não encaminhar a documentação de forma completa, legível e dentro do prazo estabelecido será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva do Processo Seletivo.

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam): 98407-1699. E-mail: comunicacao@saude.am.gov.br