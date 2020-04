Susam diz que mulher chegou morta ao Hospital Nilton Lins e profissionais não negaram atendimento

Redação AM POST

Circula nas redes sociais vídeo em que parentes e amigos de uma mulher, de nome e idade não revelados, que estava passando mal, pedem socorro na porta do Hospital Nilton Lins.

“A pessoa morrendo e o hospital que o governo alugou se negando a atender. Ajudem aqui gente”, diz uma mulher nas imagens.

Após grande repercussão do vídeo a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) emitiu nota explicando que a mulher já chegou morta no local e não lhe foi negado atendimento. Conforme a pasta no hospital são tratados exclusivamente pacientes de Covid-19 e o local é área de risco biológico.

Leia nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) esclarece que o Hospital Nilton Lins não negou atendimento à paciente que já chegou à unidade em óbito. Foi feito procedimento de reanimação, sem sucesso. Foi explicado aos familiares que o hospital é área de risco biológico, por isso são tratados exclusivamente pacientes de Covid na unidade.

Após o atendimento, o Hospital forneceu o atestado de óbito e deu as demais orientações à família.

O Hospital Nilton Lins, assim o como o Hospital Delphina Aziz e o Hospital Getúlio Vargas somente recebem pacientes encaminhados das outras unidades de saúde definidas, no fluxo de atendimento, como portas de entrada para síndromes respiratórias.

A orientação dada à população desde o início da pandemia é buscar por atendimento em um dos nove SPAs, duas UPAs e três prontos-socorros da rede estadual , além das UBSs do município.

Unidades da Rede Estadual referência para atendimento de pacientes com síndrome respiratória

HPS

• Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto

• Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo

• Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado Serviços de Pronto Atendimento (SPAs)

• SPA Alvorada

• SPA Coroado

• SPA Zona Sul

• SPA Joventina Dias

• SPA Eliameme Mady

• SPA São Raimundo

• SPA José Lins (Redenção)

• SPA Antônio Aleixo

• SPA Danilo Corrêa

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

• UPA Campos Salles

• UPA José Rodrigues

• Procurar também as UBSs do município