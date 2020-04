Susam instala câmara frigorífica no Hospital Delphina Aziz para abrigar corpos de mortos por Covid-19

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou por meio de nota neste sábado (04) que providenciou desde o início desta semana junto com o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, localizado na zona norte de Manaus, a instalação de containers frigoríficos naquela unidade para manuseio de corpos de pessoas que faleceram por Covid-19.

De acordo com a Susam todos os padrões de segurança já definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão sendo seguidos. Os corpos devem ser acondicionados em compartimento refrigerado, mas por segurança biológica e limitação de espaço, ficou definido que não ficarão no necrotério comum.

Uma das câmaras frigoríficas, instalada no meio da semana, foi adquirida pelo hospital e um segundo container doado por um empresário local será também disponibilizado na unidade em breve.

Até o momento o Amazonas tem registrado 12 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus, sendo nove de pacientes provenientes de Manaus, dois de Manacapuru e um de Parintins. Subiu para 260 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no Estado.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), até sexta-feira (4), dos 260 casos, 232 estão concentrados em Manaus. No interior, os municípios com 28 casos confirmados são Manacapuru (10), Itacoatiara (4), Santo Antônio do Içá (4), Parintins (3), Tonantins (3), Anori (1), Boca do Acre (1), Novo Airão (1) e Careiro da Várzea (1).