Susam tem novo secretário executivo adjunto da capital

Redação AM POST*

O médico urologista Ítalo Valle Cortez assumiu a Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da Capital (SEA), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). Doutor em Urologia pela Universidade de São Paulo (USP), é professor das Universidades do Estado do Amazonas (UEA) e graduado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Ítalo Cortez ressaltou que assume a SEA Capital em um momento importante para a saúde pública do mundo, em que vários países sofrem os efeitos da pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de somar forças ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo Governo do Amazonas no combate ao Covid-19.

“Eu não estou entrando só, estou vindo com uma equipe de profissionais da área médica altamente preparados, que vão fortalecer esse trabalho que o governo já está realizando”, afirmou.