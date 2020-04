Suspeito de matar ex-namorada é procurado pela Polícia Civil do Amazonas

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelos delegados Paulo Martins e Charles Araújo, titular e adjunto, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Wendel Oliveira da Silva, conhecido como “Olhão”, autor do homicídio de Wanessa Gonçalves da Silva, que tinha de 18 anos.

O crime aconteceu no último dia 21 de março, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Conforme o delegado Charles Araújo, na ocasião do crime, o infrator efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça da vítima. Segundo Araújo, o delito ocorreu pelo fato do infrator não aceitar o fim do relacionamento com Wanessa.

A ordem judicial em nome de Wendel foi expedida no dia 27 de março deste ano, pelo juiz Caio César Catunda de Souza, da Central de Plantão Criminal.

Disque-Denúncia – O delegado destacou que quem puder colaborar com informações sobre a localização de Wendel, deve entrar em contato com a DEHS pelo número: (92) 3636-2874, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Charles Araújo.