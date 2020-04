Técnica de enfermagem do HPS João Lúcio morre vítima de coronavírus

Redação AM POST*

A técnica de enfermagem, Eliane Silva de Souza, que atuava no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, morreu vítima de Covid-19 em Manaus.

Ela é mais uma profissional de saúde na estatística de vítimas fatais da doença que já matou 380 pessoas no Amazonas. Nesta quarta-feira (29/04), já são 4.801 casos confirmados do novo coronavírus no estado.

A morte de Eliane Souza foi lamentada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) em nota divulgada nesta quarta-feira (29).

Leia nota na íntegra:

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da técnica de enfermagem Eliane Silva de Souza, que atuava no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, vítima de Covid-19.

O Coren-AM se solidariza com todos os familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pela irreparável perda.