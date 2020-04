Tentativa de fuga é descoberta em presídio de Manaus

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encontrou um túnel, nesta sexta-feira (17/04), no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1), e impediu nova tentativa de fuga de detentos do sistema prisional. Este é o segundo túnel descoberto pelo órgão em menos de duas semanas.

Informações preliminares obtidas pelo Departamento de Inteligência (Dipen) davam conta da escavação de um túnel em uma cela no CDPM 1. O secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida, informou que as tentativas de fuga estão sendo monitoradas diariamente pelo Dipen. “É o resultado do trabalho da nossa Inteligência, que nos permite estar à frente e ter êxito em situações adversas”, disse.

Almeida explicou que os internos serão ouvidos e submetidos ao Conselho Disciplinar. “Os maiores prejudicados são os internos que tentam burlar o sistema, pois terão as penas aumentadas pela Justiça”, afirmou o titular da Seap.

De fora para dentro

No último dia 7, após informações do Dipen, a direção da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) encontrou três homens escavando um túnel do lado de fora do presídio. No momento do flagrante, uma pessoa foi apreendida e duas conseguiram fugir.