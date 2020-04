Thelma é a campeã do BBB20 e leva prêmio de R$ 1,5 milhão

Redação AM POST*

A médica anestesista, Thelma Assis, recebeu 44,10% dos votos na final do Big Brother Brasil “BBB20”, realizada nesta segunda-feira (27) e se tornou a grande campeã do programa. A carioca superou a cantora Manu Gavassi e a digital Influencer Rafa Rafa Kalimann.

Com a vitória, Thelma ganhou o prêmio máximo do reality no valor de R$ 1,5 milhão e um carro. Pelo segundo lugar, Rafa Kalimann ganhou R$ 150 mil, enquanto a terceira colocada, Manu, ficou com R$ 50 mil reais.

Das finalistas Thelma é a única do trio que se inscreveu para concorrer ao prêmio e não foi convidada pela produção. Ou seja, é a única “anônima”, embora essa condição não vá se manter a partir de agora. Ela marcou o programa ao gerar debates sobre racismo, além de mostrar aos telespectadores como a sororidade funciona na prática.