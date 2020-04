Tornozeleira eletrônica é apreendida na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na noite desta terça-feira (07/04), uma tornozeleira eletrônica Synergye, Anatel, n° 768235, no bairro Novo Reino, zona leste da capital. O dispositivo havia sido deixado para trás por um dos envolvidos em uma tentativa frustrada de assalto a um mercadinho localizado naquele bairro, ocorrida momentos antes.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 20h20, foram acionados via rede de rádio para averiguar uma situação de assalto a um mercadinho localizado na rua Iraque. Imediatamente a guarnição se dirigiu ao local, onde os agentes foram atendidos pelo proprietário do estabelecimento comercial. Ele informou ter sofrido uma tentativa de assalto e que, ao esboçar uma reação, os infratores teriam se assustado, deixando cair a tornolezeira no momento da fuga.

Diante dos fatos, o equipamento foi apreendido e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.