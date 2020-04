Tramita na CMM projeto que obriga comércios a disponibilizar álcool em gel 70% para clientes

Redação AM POST*

Foi deliberado e tramita em regime de urgência na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei (PL) 84/2020, de autoria da vereadora Mirtes Salles (Republicanos) que obriga os supermercados, hipermercados e similares, a disponibilizar álcool líquido ou em gel 70%, para assepsia e proteção à saúde dos clientes, devendo também ter um funcionário para fazer a higienização dos carrinhos e cestas de compras.

Durante a sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM), realizada nesta segunda-feira (13/4), a vereadora Mirtes Salles pediu apoio aos seus pares para que a Casa possa dá celeridade na votação do projeto que trata sobre a preservação de vidas durante a pandemia, assim como chamou a atenção para o número de casos confirmados de infecção pelo covid-19 em Manaus.

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) registrou mais 69 casos do novo coronavírus, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (13/4), totalizando 1.275 casos no Amazonas, dos quais 866 são de pessoas que estão em isolamento domiciliar. Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.106 são na capital e 169 no interior do estado.

“Nós temos que tentar, de todas as formas mitigar a pandemia e no momento em que a população precisa ir ao supermercado, açougue, mercadinho, que seja atendida com segurança”, disse Mirtes Salles.