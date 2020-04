Trump manda investigar possibilidade de coronavírus ter vazado de laboratório chinês

A origem da pandemia de Covid-19 virou um motivo de disputa entre os Estados Unidos e a China. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o governo americano investiga rumores envolvendo um instituto de virologia da cidade de Wuhan, primeiro epicentro da doença.

Perguntado por um repórter se ele sabia de rumores de que a pandemia pode ter começado no instituto de virologia de Wuhan, Trump disse que “mais e mais, vem ouvindo essas histórias”, e que o governo americano está examinando a fundo o que chamou de situação horrível.

Do outro lado, o porta-voz do governo chinês disse, nesta sexta (17), que os Estados Unidos querem confundir o público. E que rastrear a origem do vírus é uma questão científica séria que depende de análise profissional.

O que é o laboratório de Wuhan?

O laboratório de Wuhan estuda, entre outras coisas, coronavírus em morcegos. E estudos indicam que o vírus da Covid-19 veio de um morcego. A hipótese que Trump diz estar examinando é se alguém dentro do laboratório foi infectado por um animal e, sem querer, levou o vírus para fora.

O Instituto de Virologia de Wuhan tem certificação de segurança nível quatro, o mais alto em biopesquisa. Mas a imprensa americana afirma que, segundo fontes diplomáticas, funcionários da embaixada dos Estados Unidos na China visitaram o laboratório há cerca de dois anos e alertaram Washington sobre condições inadequadas de segurança.

Segundo o jornal The Washington Post, os telegramas da embaixada afirmaram que o trabalho do laboratório era importante e pediram ajuda para resolver fraquezas na segurança.

O chefe do estado maior das Forças Armadas, Mark Milley, disse que há muita especulação e que, neste momento, as investigações das agências de inteligência são inconclusivas. Ele afirmou que “o peso das evidências” indica que o novo coronavírus é natural, mas que não sabe ao certo.

Qual a origem do vírus?

O principal pesquisador do WIV, Shi Zhengli, nega que a transmissão em humanos tenha se iniciado no instituto.

Uma pesquisa de um grupo internacional de cientistas, publicada na revista científica Nature, uma das mais respeitadas do mundo, concluiu que o novo coronavírus não foi desenvolvido em laboratório.

O doutor Robert Gary, microbiólogo da Universidade de Tulane em Nova Orleans participou da pesquisa e disse ao Jornal Nacional que definitivamente o novo coronavírus é um produto da natureza.

O governo da China afirma que os primeiros doentes foram infectados num mercado de animais, em Wuhan. Mas um outro estudo, feito por pesquisadores chineses, contradiz essa informação.

A pesquisa publicada na revista The Lancet examinou pacientes internados com Covid-19 em Wuhan no mês de dezembro do ano passado, e indicou que a primeira pessoa com sintomas da doença não teve exposição ao mercado.

A França, onde vários dos cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan treinaram, divulgou um comunicado afirmando que não há nenhuma evidência que ligue o laboratório chinês com a origem da pandemia.