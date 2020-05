Usuários recebem Cartão Cidadão em atendimento itinerante na praça da Matriz

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quinta-feira, 30/4, o atendimento itinerante para a entrega da primeira via do Cartão Cidadão, modalidade que permite o pagamento da passagem de ônibus por meio do cartão carregado com créditos. O atendimento, que seguiu todas as medidas de segurança neste momento de pandemia do novo coronavírus, aconteceu na avenida Eduardo Ribeiro, ao lado do Relógio Municipal, centro histórico, como parte das determinações do prefeito Arthur Virgílio Neto para oferecer mais qualidade e segurança aos usuários de ônibus.

O serviço será realizado novamente na segunda e terça-feira, dias 4 e 5/5, das 8 às 14 horas, na praça da Matriz, sob a coordenação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). A meta é ampliar o atendimento itinerante para todas as zonas da cidade.

Os interessados são atendidos em um ônibus climatizado e adesivado com as imagens do Cartão Cidadão. Após adquirir de forma gratuita a primeira via do cartão, os usuários poderão comprar os créditos necessários e fazer a recarga em 350 pontos de vendas, divulgados no site sinetram.com.br.

A Prefeitura de Manaus quer ampliar o uso do Cartão Cidadão – bilhetes eletrônicos – no Sistema de Transporte Coletivo, já utilizado por aproximadamente 400 mil usuários. A iniciativa da gestão municipal faz parte do Decreto 4.649, publicado na edição 4.722 do Diário Oficial do Município, em novembro de 2019.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra, a gestão do prefeito Arthur Neto recomenda o uso do cartão eletrônico pelas vantagens que o sistema oferece e também, neste momento, como forma de prevenção ao novo coronavírus. “O prefeito Arthur tem uma visão moderna e quer garantir mais segurança aos usuários. Além de enfatizar a importância do uso do cartão, até para evitar contaminação pelo dinheiro, ele também tem se preocupado em alertar aos passageiros para o uso da máscara dentro dos ônibus”.

Bezerra enfatizou ainda que o cartão tem vários benefícios como embarque mais rápido, fim dos conflitos com troco, redução da criminalidade nos coletivos e oferta de agilidade e comodidade na compra e carga de créditos.

“O Sinetram disponibiliza uma unidade itinerante para emissão e entrega da primeira via do cartão cidadão, sendo mais uma facilidade para o passageiro do transporte coletivo adquirir seu cartão e evitar a transmissão da Covid-19 por meio de cédulas e moedas. O lançamento do serviço foi na praça da Matriz, onde deverá permanecer até dia 5 de maio. Na semana seguinte, será transferido para outro local, a ser divulgado posteriormente”, reforçou o gerente de Bilhetagem do Sinetram, Antônio Zanetti.

O atendimento itinerante faz parte das medidas da intervenção decretadas pela Prefeitura de Manaus que, entre elas, incentiva o uso prioritário do cartão eletrônico. Além dessa ação, a intervenção financeira junto às empresas de transporte equilibra e permite maior transparência no fluxo de receitas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Manaus.