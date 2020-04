Vaza áudio de Joice Hasselmann pedindo criação de perfis falsos nas redes sociais

Vazou na manhã desta terça-feira (28) um áudio em que, supostamente, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) pede a ajuda de um interlocutor desconhecido para a criação de perfis falsos nas redes sociais a fim de promover ataques a adversários políticos. O apresentador Ernesto Lacombe soltou a gravação no programa Aqui na Band.

“Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para algumas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter especialmente, Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs em cima de mim”, diz áudio atribuído a ela.

O áudio já havia sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro em conversa com apoiadores e a imprensa na segunda-feira (27). Na ocasião, Bolsonaro disse que o objetivo da CPMI das Fake News era apenas desgastá-lo.

“Se eu não tivesse um áudio, de uma deputada muito conhecida aí, de ela passando para uma pessoa e falando o seguinte: ‘Cria mais uns perfis falsos aí para atacar fulano de tal’. Você acha que ia pegar mal para essa deputada? Essa deputada está muito ativa na CPMI. Ela está acusando os outros do que ela faz. E ela não é de esquerda, não. É de falsa direita. Essas questões… eu tô evitando há mais de um mês que esse áudio chegue a conhecimento público. Vai pegar mal para ela”, afirmou.

A deputada Joice Hasselmann reconheceu em nota que o áudio é dela própria. Porém, enfatizou que, ao contrário de ter pedido a criação de perfis falsos, fake news ou robôs, solicitou aos apoiadores a criação de contas “para ajudar” a defendê-la “dos ataques da milícia digital que habita o governo”. Joice disse ainda ser “piada” críticas a ela “por solicitar a criação de perfis verdadeiros e não fakes para me defender e não para atacar ninguém”.

Leia a nota na íntegra:

“A respeito do áudio atribuído a mim, é mais do que claro que não há qualquer fato ilegal ou imoral em seu conteúdo, não há nada que trate de criação de perfis falsos, fake news ou robôs. Ao contrário, o áudio mostra uma solicitação legítima para que meus apoiadores criem perfis para ajudar a me defender dos ataques da milícia digital que habita no governo. Além disso, solicitei sim a criação de perfis oficiais para esclarecer as fakes que me atacam. “EquipeJH”, “VerdadeJH” e mais alguns atrelados ao meu perfil oficial. É piada me criticarem por solicitar a criação de perfis verdadeiros e não fakes para me defender e não para atacar ninguém. Reafirmo que os habituais ameaças por parte dos bolsonaristas, virtuais e contra a minha vida, não me intimidarão, e usarei todos os meios legais para me defender e continuar meu trabalho, como parlamentar, de fiscalizar atos ilícitos do governo.”

Fonte: R7