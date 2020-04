Veja vídeo: empresário finge dar dinheiro para agredir morador de rua e causa revolta na web

Redação AM POST*

Começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (9) um vídeo onde um homem, identificado como Adonias Correia Santana, agride um morador de rua com tapas no rosto, em Sinop, no Mato Grosso.

Nas imagens, ele pergunta para o homem agredido se ele estaria com fome e lhe oferece uma nota R$ 20. O morador responde que não consegue comprar comida e não recebe ajuda porque quase não há ninguém nas ruas. O motorista do carro sugere que o empresário de uma nota de R$ 50. Santana, então, oferece a nota ao morador de rua e pede para que ele se aproxime. Em seguida, o empresário desfere tapas no rosto e grita “vai trabalhar, vagabundo!”.

A vítima parece ficar sem reação. “Quer mais um?”, pergunta o agressor.

Adonias Correia Santana, é um madeireiro de Tabaporã, que acumula 22 processos e era tesoureiro do diretório municipal do PSL. Após repercussão das imagens ele foi expulso do partido.

Veja vídeo: