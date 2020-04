Veja vídeo: médico do Hospital Adriano Jorge reclama da falta de EPIs

Redação AM POST

Um médico da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), gravou vídeo reclamando da falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender os pacientes da unidade e se proteger do novo coronavírus (Covid-19).

Na filmagem, aparecem dois médicos e uma enfermeira de plantão que denunciam a falta de equipamentos e afirmam que devido a situação, não dá para avaliar os pacientes.

Indignado, o médico não identificado, reclama por não poder atender um paciente com estado de saúde grave e diz que entre a saúde dele e de um paciente, ele preza pela dele.

“Eu tô me respaldando, na verdade esse vídeo é pra me respaldar. Isso é desagradável, isso é um absurdo! Nós não temos equipamentos de proteção individual para podermos trabalhar protegendo a nossa vida e ao mesmo tempo cuidando dos nossos pacientes, mas entre a minha vida e a do paciente, eu prefiro prezar pela minha vida”.

Veja o vídeo: