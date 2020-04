Vereador Diego Afonso aceita convite de delegado Pablo para se filiar ao PSL

Redação AM POST

O Partido Social Liberal (PSL), legenda pela qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, convidou por meio do presidente estadual da sigla, deputado federal, Pablo Oliva, o vereador Diego Afonso para se filiar a sigla e assumir a liderança do partido na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Diego Afonso anunciou nesta quarta-feira (1) em sessão plenária virtual que aceitou o convite de filiação. Ele saiu recentemente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), onde era presidente municipal da sigla.

Antes da saída do vereador o Conselho de Ética do diretório municipal do PDT havia lhe pedido para esclarecer acusações que pesam contra ele como: agressão e perturbação da ordem contra sua esposa, conforme Boletim de Ocorrência (B.O.); omissão e vacância como presidente do diretório municipal; e denúncia pela prática de assistencialismo, conduta e práticas ilegais com gabinete móvel.