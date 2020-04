Vereador pede isonomia com relação ao fechamento de comércios na zona Leste de Manaus

Redação AM POST*

O vereador Isaac Tayah (DC) informou nesta quinta-feira (9/4), que encaminhou ofícios aos gestores dos poderes executivos estadual e municipal, pedindo isonomia com relação às providências tomadas para garantir o fechamento dos estabelecimentos comerciais situados na zona Leste de Manaus.

“Recebemos muitas mensagens da população da Zona Leste, que até semana passada estava com os estabelecimentos comerciais funcionando a pleno vapor. Porém, no início dessa semana, medidas mais pesadas foram executadas por agentes do poder público, inclusive com uso de força policial, obrigando os comerciantes a fechar integralmente seus estabelecimentos”, revela o vereador.

Tayah reconhece que o momento é crítico, mas pede igualdade de tratamento para todos os comerciantes da cidade de Manaus. “Entendemos todas as necessidades e peculiaridades que o momento exige. Mas é preciso, também, agir com bom senso. O fechamento total, inclusive no ramo de primeiras necessidades, acabou sendo desigual, com relação a outras zonas geográficas da cidade”, alertou.

Diante do quadro de desigualdade, relatado pelos comerciantes da zona Leste, o vereador tomou a iniciativa de encaminhar o pedido de isonomia aos gestores. “Estabelecimentos de outras regiões de Manaus estão funcionando, adotando a medida de reduzir pessoal, trabalhando em sistema de rodízio e também com o serviço de delivery. Esses procedimentos devem e precisam ser adotados, também, para os comerciantes da zona Leste”, defende Tayah.

O vereador esclarece que não está querendo induzir ninguém a descumprir as medidas preventivas, de distanciamento social. “É claro que todos os cuidados precisam ser tomados, para evitar a proliferação do vírus. Mas em outras zonas geográficas, não houve fechamento total, foram mantidos os serviços e produtos essenciais. Da mesma forma deve ser feito também deve ser na zona Leste”, finalizou.

Pesar

Durante a sessão plenária virtual, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), realizada na quarta-feira (8/4), Isaac Tayah lamentou o falecimento do médico ginecologista Moyses Elias Azulay, membro da Comunidade Judaica Amazonense. “Perdemos, na terça-feira (7/4), um grande nome da Comunidade Judaica e da Medicina, Dr. Moyses Azulay. Quero aqui me solidarizar com a família, em especial o filho Rafael e a filha Raquel, neste momento de consternação e imensa dor”, lamentou Tayah.