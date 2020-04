Vereador Raulzinho é atendido após sintomas de infarto

Redação AM POST

O vereador Robson da Silva Teixeira, popularmente conhecido como Raulzinho (DEM), de 46 anos, deu entrada as pressas na manhã deste domingo (12), em um hospital da rede privada de Manaus, com suspeita de infarto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar.

Raulzinho que já possui um histórico de infartos, voltou a sentir fortes dores no peito e no braço esquerdo e falta de ar, no início desta manhã. A equipe médica informou que o motivo do infarto pode ter sido uma crise de ansiedade.

Após uma bateria de exame, ele foi medicado e já está em sua residência aguardando os resultados dos exames.