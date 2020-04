Vigilante é morto durante assalto em posto de combustível em Manacapuru

Redação AM POST

O vigilante Sadrac Farias de Souza, de 46 anos, foi morto com um tiro durante um assalto em um ponto de combustíveis, por volta das 1h, na madrugada desta segunda-feira (6), às margens de um rio no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

Segundo a polícia, criminosos armados entraram no local e logo deram voz assalto. Durante a ação eles roubaram uma bolsa e atingiram nas costas do vigilante que após ser atingido, caiu no rio. O crime está sendo tratado com latrocínio (roubo seguido de morte).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) esteve no local para fazer a remoção do cadáver.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a polícia segue investigando o caso.