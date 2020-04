Wilson Lima anuncia abertura de 400 leitos para Covid-19 em parceria com instituição privada

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima visitou, nesta quarta-feira (01/04), as instalações de um hospital particular onde o Governo do Estado prevê ampliar a quantidade de leitos para pacientes graves de Covid-19 no Amazonas. A medida está contemplada no Plano de Contingência estadual, que prevê um conjunto de ações a serem viabilizadas em caso de agravamento da pandemia do novo coronavírus.

“Nós estamos nos preparando para os casos que podem ser agravados de coronavírus. Nós estamos nessa estrutura onde há 400 leitos clínicos. A gente opta por uma estrutura como essa e não um hospital de campanha porque aqui já tenho toda a estrutura hospitalar como espaço para esterilização, rede de gases como oxigênio, que são fundamentais nesse processo. Aqui a gente já está no processo de preparação dessa unidade para receber esses pacientes”, explicou o governador.

De acordo com Wilson Lima, o Hospital e Pronto-Socorro Delphina, referência para os casos graves de Covid-19 na rede estadual de saúde, conta com 350 leitos clínicos que poderão ser transformados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em caso de necessidade. Para isso, o Governo do Estado não tem medido esforços para equipar essas futuras unidades e garantir a devida assistência aos pacientes que venham a precisar delas.

“O Estado ainda tem uma dificuldade para conseguir os respiradores, porque há uma concorrência no mundo todo para conseguir esses equipamentos, que são fundamentais para a montagem dessas UTIs. Mas nós estamos nessa briga para comprar esses equipamentos, inclusive já estamos fechando uma parceria com uma empresa do Distrito Industrial e a Universidade do Estado do Amazonas para fazer a fabricação desses equipamentos”, garantiu.