Wilson Lima contesta fake news sobre compra de instrumentos musicais, em detrimento à área da saúde

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reafirmou que todo o esforço do Estado está concentrado no combate ao novo Coronavírus, com prioridade para investimentos na saúde e áreas essenciais como a segurança pública. Ele contestou notícia falsa divulgada em sites de que assinou contrato para aquisição de instrumentos musicais, em detrimento à área da saúde.

“Nenhum contrato sobre aquisição de instrumentos foi assinado. Todos os recursos do Estado, volto a afirmar, estão voltados para a saúde e para a segurança pública”, disse o governador.

A aquisição de instrumentos mencionada pelos sites é referente a uma licitação de dezembro do ano passado, que foi homologada em janeiro e que trata de aquisições com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

“Não é o governador quem decide sobre isso. Não é dinheiro do Governo do Estado do Amazonas”, frisou, ao destacar que todas as decisões tomadas até agora pelo Governo do Estado são responsáveis e baseadas nas orientações e nos protocolos do Ministério da Saúde ou dos técnicos da administração estadual.