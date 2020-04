Wilson Lima recebe kits de EPIs produzidos pela UEA para profissionais de saúde em combate à Covid-19

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu um lote com 7 mil kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), produzidos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para serem usados pelos profissionais da rede pública estadual de saúde nas ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19). A entrega do material aconteceu na manhã desta sexta-feira (03/04), na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), com a presença do reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

“Nós temos uma preocupação muito forte de dar um suporte para os profissionais que estão atuando nessa área. Hoje, o nosso galpão da Central de Medicamentos tem 90% de abastecimento, e a gente tem feito um trabalho muito grande para garantir que a assistência a saúde seja dada em um momento tão difícil que é esse do coronavírus”, disse Wilson Lima, destacando a iniciativa da comunidade acadêmica. “Aqui estou recebendo kits de proteção individual que foram, os protótipos, desenhados por alunos da UEA, e parte desses kits estão sendo feitos por impressoras 3D lá na universidade”.

De acordo com o reitor Cleinaldo Costa, a estimativa da Universidade é produzir, inicialmente, 16 mil aventais, capuzes e pares de propés caneleiras para suprir a rede pública de saúde.

“Nós atendemos a uma convocação do governador Wilson Lima para que a UEA se engajasse nessa luta contra a Covid-19. Neste momento, professores e alunos entraram neste cenário, fortalecendo nossa presença no desenvolvimento de EPIs para as equipes de saúde que atuarão na capital e no interior no combate à Covid-19. Essa é a contribuição da nossa universidade”, declarou o reitor da UEA.

Os kits de EPIs para os profissionais da saúde foram confeccionados por professores e alunos nos laboratórios da Escola Superior de Tecnologia da UEA (EST/UEA). O lote entregue hoje reúne 300 protetores faciais, 2,5 mil aventais em TNT (100% polietileno) impermeável, 2,5 mil capuzes e 2,5 mil pares de propés e perneiras impermeáveis, que vão até a altura dos joelhos. Os materiais foram fabricados em impressoras 3D.

A iniciativa da UEA contou com o apoio de entidades públicas e privadas, a exemplo do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e em Roraima (MPT-AM/RR), Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) e Hospital da Aeronáutica de Manaus (HAMN), com doações de materiais e suporte que permitiram a confecção do primeiro lote de equipamentos.