Ação integrada entre governos garante suporte aos hospitais do interior para o combate à Covid-19

Redação AM POST

O Governo do Estado entregou, no sábado (02/05), três ventiladores mecânicos e um CPAP (aparelho que envia um fluxo de ar contínuo para as vias respiratórias, por meio de uma máscara) para o hospital de Itacoatiara, para dar suporte ao atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Também no sábado, com apoio da Força Aérea Brasileira, foram entregues 50 cilindros de oxigênio de 10 m³ para Tabatinga, no Alto Solimões.

Neste domingo (03/05), serão entregues, pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), mais três respiradores para o interior, sendo um para Silves e dois para Tabatinga. Itacoatiara receberá um tanque de oxigênio na próxima terça-feira (05/05).

O governo prepara o envio de mais 200 cilindros de oxigênio ao Alto Solimões. O reforço garante suporte enquanto a usina de oxigênio do Hospital de Guarnição de Tabatinga passa por reparos.

A secretária de Estado de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, destaca que o suporte é resultado da união de esforços entre os governos estadual e federal. Parte dos equipamentos e insumos distribuídos ao interior foi enviada ao Amazonas pelo Ministério da Saúde, e a outra parte é aquisição do Governo do Estado.

De acordo com o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, a entrega de equipamentos e insumos ajuda os municípios a melhorar as condições dos serviços nos hospitais.

“É um reforço para ampliar o atendimento à população no interior neste momento tão difícil. A saúde no Brasil é tripartite, significa que deve ser provida pelas três esferas: Município, Estado e Governo Federal. É uma soma de esforços, porque um ente sozinho não consegue prover. É assim que trabalhamos no SUS (Sistema Único de Saúde), unindo esforços”, disse.

Durante a semana passada, a Susam enviou a Tabatinga Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 500 testes rápidos para Covid-19, três respiradores, medicamentos e outros insumos. O material foi distribuído para o Hospital de Guarnição e para a UPA Tabatinga. O município já tinha recebido do Governo do Estado, no início da pandemia, mais de uma tonelada de insumos.

Suporte a Itacoatiara – O diretor clínico do Hospital José Mendes de Itacoatiara, Marlon Amaral, disse que os respiradores que recebeu no sábado vão ser muito úteis nesse momento.

“Principalmente aos pacientes com sinais de gravidade aumentada, e a gente só tem a agradecer todo o apoio que o Estado tem dado, desde as ambulâncias, os insumos e o apoio operacional”, ressaltou.

Cássio Espírito Santo ressaltou que o comprometimento do corpo clínico do Hospital José Mendes resultou na alta, essa semana, de cinco pacientes que foram diagnosticados com Covid-19.

“Porque saúde se faz com todos, com os médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza. Nosso agradecimento a todos”.