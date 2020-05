Adolescente é apreendido por estuprar menino de 8 anos em Novo Airão

Redação AM POST*

A equipe de investigação da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, sob a coordenação do delegado Renato Simões, titular da unidade policial, cumpriu, na manhã desta segunda-feira (04/05), por volta das 8h, mandado de busca e apreensão em nome de um adolescente de 17 anos. O adolescente abusou sexualmente de um menino de oito anos, na última quinta-feira (30/04), naquele município (distante 115 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo Simões, o delito aconteceu às 19h30, na casa do adolescente, situada no bairro Centro, em Novo Airão. O delegado informou que o ato infracional foi descoberto pela tia da vítima, após ela notar manchas de sangue na bermuda e, também, sangramento no ânus da criança.

“Após tomarmos conhecimento e constatarmos a autoria do caso, representei à Justiça pelo mandado de busca e apreensão em nome do adolescente. A ordem judicial foi expedida no dia 2 de maio deste ano, pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, da Vara Única da Comarca de Novo Airão, com parecer favorável do doutor João Guimarães, representante do Ministério Público”, explicou o titular da 77ª DIP.

Procedimentos

O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da 77ª DIP, o adolescente foi transferido para o Centro Socioeducativo Dagmar Feitoza, localizado na rua Vivaldo Lima, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, onde permanecerá internado provisoriamente.