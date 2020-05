Alessandra e Belão entram na justiça contra formação de membros da CPI da Saúde

Redação AM POST*

Os deputados estaduais Alessandra Campelo (MDB) e Belarmino Lins (PP), ingressaram com ação na Justiça do Amazonas contra composição da CPI da Saúde, que foi formada e já começou os trabalhos. Os cinco membros indicados por líderes de partidos e designados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), deputado Josué Neto (PRTB) são: Wilker Barreto, Serafim Corrêa, Fausto Júnior, Delegado Péricles e Dr. Gomes.

Alessandra, que anteriormente conseguiu suspender a instauração da Comissão através de mandado de segurança, continua com a mesma alegação de que a indicação dos membros da CPI manteve os mesmos vícios da outra formação.

A retirada da deputada Mayara Pinheiro, presidente da Comissão permanente de Saúde da Casa, também foi questionada pelos Progressistas. “A colega que preside o setor de saúde do parlamento amazonense é execrada do processo de apuração de responsabilidade. Reitero o meu inconformismo, a minha irresignação pela ausência de representes dos progressistas na CPI ”, protestou Belarmino.

Na ação o deputado diz que defende regras impostas pelo Regimento Interno da Assembléia Legislativa e alega que as mesmas não estão sendo cumpridas.

A CPI pretende investigar possíveis casos de corrupção na saúde do Amazonas a partir do ano de 2011 até hoje, portanto, nos governos de Omar Aziz, José Melo, David Almeida, Amazonino Mendes e Wilson Lima.