Alvo de operação da PF, Delegado Pablo diz que qualquer acusação contra ele é “infundada, mentirosa e improcedente”

Redação AM POST*

O deputado federal Pablo Oliva (PSL) é um dos alvos da Operação Seronato, deflagrada pela Polícia Federal em Manaus nesta sexta-feira (15) para apurar crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em nota divulgada nesta tarde ele afirma que qualquer suposta acusação a seu respeito é infundada, mentirosa e improcedente.

O parlamentar que disse acreditar no trabalho da Polícia Federal também mandou recado para pessoas que querem denegrir sua imagem. “Vocês não colocarão freio em meu trabalho pelo povo do Amazonas, principalmente contra a corrupção que sempre combati. A devida retratação será requerida. Não desapontarei as milhares de pessoas que confiam em mim”, disse ele.

Foram cumpridos, em Manaus, seis mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Juiz da 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas.

Os investigados são dois empresários, a sócia de uma das empresas supostamente envolvidas, um servidor da Polícia Federal, atualmente licenciado, e dois dos seus familiares.

As provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, colhidos ao longo do primeiro Inquérito Policial, indicam que o servidor da Policial Federal teria se prevalecido do cargo ao fazer mau uso das informações obtidas durante a investigação que culminou com a Operação Udyat, deflagrada no ano de 2012, para viabilizar, de forma indevida, o agenciamento da venda de uma empresa pertencente a pessoa de sua família, pelo valor de R$ 500 mil.

Leia nota do deputado:

Meus amigos,

Não tenho dúvidas de que sou um dos deputados mais atuantes da Câmara Federal e todos tem conhecimento sobre o meu trabalho como parlamentar e como Delegado de Polícia, por isso, afirmo sem sombra de dúvidas, que qualquer suposta acusação a meu respeito é infundada, mentirosa e improcedente.

Confio no trabalho da PF, instituição que carrego no peito há 12 anos, e em sua isenção.

Aos que procuram denegrir minha imagem com o objetivo de tirar um Delegado da Polícia Federal da política, por meio de perseguição, divulgando mentiras de maneira irresponsável, deixo um recado claro: vocês não colocarão freio em meu trabalho pelo povo do Amazonas, principalmente contra a corrupção que sempre combati. A devida retratação será requerida. Não desapontarei as milhares de pessoas que confiam em mim.

Agradeço as centenas de mensagens de apoio que recebi. Meu fraterno abraço a cada um de vocês.