Alvo de operação da PF, Luciano Hang se pronuncia sobre o caso

Hoje, às 6h da manhã, recebi a visita da Polícia Federal em minha casa, em Brusque (SC), requerendo meu celular e computador para análise. Querem saber se produzi ou patrocinei Fake News contra membros do Supremo Tribunal Federal ou contra a instituição. Jamais fiz isso. Como ficará provado após a perícia dos aparelhos.