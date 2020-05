Amazonas recebe 20 ventiladores pulmonares para leitos e transporte

Redação AM POST

O Amazonas recebeu, na tarde desta sexta-feira (22), 20 ventiladores pulmonares enviados pelo Ministério da Saúde. Os equipamentos, após passarem por calibragem, serão utilizados na ampliação de leitos hospitalares e durante o transporte de pacientes com Covid-19 no Amazonas.

Das 20 unidades, 15 ventiladores serão utilizados no Hospital de Combate ao Covid-19. Com isso, a unidade que hoje tem 16 Unidades de Tratamento Intensivo, vai passar a ter 31 UTIs. O hospital possui ainda 63 leitos clínicos e outros 16 na sala vermelha.

“A chegada desses aparelhos é fruto do esforço que tem sido empregado pelo governador Wilson Lima no trabalho de abertura de leitos das unidades de saúde do Estado. Com mais esses respiradores, conseguiremos dar sequência ao plano de expansão do Hospital de Combate ao Covid-19, que já vai ganhar um incremento com a ala indígena, também programada para abertura nos próximos dias”, afirmou a titular da Secretaria de Saúde (Susam), Simone Papaiz.

Pelo programa do Governo Federal “Brasil Conta Comigo”, o Hospital de Combate ao Covid-19 recebeu, na sexta-feira (22/05), 53 profissionais de saúde para ampliar o atendimento humanizado aos pacientes de Covid-19. O grupo é formado por enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e biomédicos.

Para o combate ao Covid-19, o Ministério da Saúde já entregou 130 respiradores ao Governo do Amazonas, entre equipamentos invasivos e de transporte, além de 18 aparelhos que foram entregues diretamente aos Hospitais de Guarnição do Exército em São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, unidades de referência para o atendimento de pacientes Covid-19 nesses municípios.

O Governo Federal enviou ainda testes para o diagnóstico da Covid-19, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): álcool, aventais, luvas, máscaras N95, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, sapatilhas, toucas hospitalares, protetores faciais e medicamentos.