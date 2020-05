Amazonas registra 867 novos casos de Covid-19

Redação AM POST*

O Amazonas registrou mais 867 casos de Covid-19, nesta terça-feira (05/05), totalizando 8.109 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 65 óbitos pela doença, elevando para 649 o total de mortes.

O boletim aponta que 4.904 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 97 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 2.097 recuperados.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas há 459 pacientes internados, sendo 268 em leitos clínicos (75 na rede privada e 193 na rede pública) e 191 em UTI (70 na rede privada e 121 na rede pública).

Há ainda outros 979 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 735 estão em leitos clínicos (201 na rede privada e 534 na rede pública) e 244 estão em UTI (109 na rede privada e 135 na rede pública).

Municípios

Dos 8.109 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (05/05), 4.804 são de Manaus (59,24%) e 3.305 do interior do estado (40,76%).

Além da capital, 53 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (611); Parintins (263); Tabatinga (232); Iranduba (181); Santo Antônio do Içá (180); Itacoatiara (150); Rio Preto (145); Coari (143); Maués (139); Careiro Castanho (118); Carauari (116); Tefé (113); Presidente Figueiredo (105); Autazes (92); São Paulo de Olivença (89); Tonantins (59); Boca do Acre (52); Anori (47); Benjamin Constant (47); Amaturá (35); Urucará (34); Tapauá (28); Silves (26); Nova Olinda do Norte (25); Lábrea (21); Manaquiri (19); Maraã (19); São Gabriel da Cachoeira (18); Careiro da Várzea (17); Fonte Boa (17); Itapiranga (17); Novo Airão (17); Beruri (14); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Urucurituba (12); Jutaí (11); e Borba (10).

Os municípios de Caapiranga, Codajás e Manicoré têm sete casos cada um. Eirunepé tem seis casos. Barcelos, Canutama e Santa Isabel do Rio Negro têm cinco casos cada. Anamã tem quatro casos. São Sebastião do Uatumã tem três casos. Alvarães, Boa Vista do Ramos, Humaitá e Nhamundá têm dois casos. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Atalaia do Norte e Juruá.

Óbitos

Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 459 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 31 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (39); Coari (19); Parintins (18); Itacoatiara (16); Maués (14); Iranduba (11); Tabatinga (9); Autazes (9); Tefé (8); Careiro Castanho (5); Santo Antônio do Içá (4); Presidente Figueiredo (4); Benjamin Constant (4); São Paulo de Olivença (3); Tonantins (3); Novo Airão (3); Rio Preto da Eva (2); Urucará(2); Manaquiri (2); São Gabriel da Cachoeira (2); Beruri (2); Barcelos (2); Carauari (1); Anori (1); Amaturá (1); Tapauá (1); Silves (1); Itapiranga (1); Borba (1); Manicoré (1); e Nhamundá (1); totalizando 190 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Outros 88 óbitos estão em investigação e 38 foram descartados para o novo coronavírus. Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.