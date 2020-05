Animais silvestres são encontrados vivos em caixas de encomendas dos Correios no Alvorada

Redação AM POST*

Na tarde desta segunda-feira (04/05), às 16h30, policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), instaurou Inquérito Policial (IP) para apurar as circunstâncias de crime de tráfico de animais silvestres. Conforme a delegada Carla Biaggi, titular da Dema, funcionários da Central de Entregas e Encomendas (CEE) dos Correios, encontraram três espécies de animais silvestres em caixas de encomendas.

A titular da Dema explicou que durante a separação das encomendas no CCE, situada na avenida Raimundo Parente, bairro Alvorada, zona centro-oeste da cidade, os funcionários dos Correios encontraram animais vivos, sendo quatro unidades de peixes da espécie Betta, uma cobra arco-íris e várias formigas da espécie Tanajura. A titular da Dema destacou que a especializada foi acionada por agentes do Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Carla Biaggi informou que os peixes vieram do estado do Pará para Manaus. A cobra veio da Bahia para Manaus e as formigas seriam enviadas de Manaus para cidade Boa Vista, no estado de Roraima.

“Instauramos um inquérito para identificar e responsabilizar por tráfico de animais silvestres os remetentes e destinatários dos animais, que agora irão passar por perícia técnica. Ao término dos procedimentos, os animais resgatados serão levados para o Ibama e para o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)”, concluiu a delegada Carla Biaggi.