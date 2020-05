Anitta ataca o governo Bolsonaro e fala sobre chance de ser presidente

Anitta tem falado bastante sobre política. A cantora está fazendo até lives às sexta-feiras para debater o assunto com a comentarista da CNN Gabriela Prioli. Além disso, também surgiu um boato de que a funkeira se candidataria à presidência.

“Vi que saiu em algum lugar por aí que eu disse que queria ser presidente do país. Eu não sei de onde isso surgiu”, contou Anitta nos seus Stories. A voz de “Vai Malandra” disse que os rumores provavelmente surgiram de uma entrevista na qual ela foi perguntada se aceitaria um cargo público. “Eu falei que eu nunca digo nunca pra nada, mas que eu aceitaria desde que eu estivesse estudada, preparada para exercer o papel”, contou.

A artista pop desmentiu qualquer história de que ela tem desejo de ser presidente, mas afirmou que continuará falando sobre política nas redes sociais. Logo em seguida, ela comentou a medida provisória 910, que regulariza a privatização de terras invadidas ilegalmente.

Anitta falou sobre a importância de preservar o meio ambiente e cobrou Ricardo Salles. “Cadê o ministro do Meio Ambiente que não governa a favor da nossa natureza”, indagou.

A Poderosa também convocou os seguidores a pressionarem políticos a derrubar a MP. “Não é sobre gostar ou não do presidente. Você que gosta do Bolsonaro tem esse direito, mas ele não é Deus, ele também erra”, argumentou Anitta. No final, a câmara dos deputados não colocou a medida em votação.