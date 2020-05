Anitta bate boca com deputado em live no Instagram

A cantora Anitta, fez uma live com o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), para falar sobre a emenda que ele fez, que segundo a classe artística, prejudica os direitos autorais dos compositores, no entanto, a conversa terminou em discussão e o encerramento da live, na noite desta terça-feira (5).

A Medida Provisória (MP), trata do cancelamento de serviços e de eventos dos setores de turismo e cultural devido à pandemia do novo coronavírus. A proposta do deputado mexe na cobrança de direitos autorais em eventos públicos e privados. Segundo o meio cultural, isso influencia na forma de arrecadação dos compositores, fazendo com que percam dinheiro.

A lei atual diz que os empresários de eventos é que arcam com o valor dos direitos autorais, eles transferem um percentual em média de 10% da bilheteria para o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). A emenda de Carreras propõe diminuir o repasse para 5% sobre o valor do cachê dos artistas. Esse foi o ponto em que Anitta se posicionou contra.

“Eu estou do lado de vocês, é uma via de mão dupla”, disse o deputado.

“Eu não encaro como se você estivesse do nosso lado. Porque assim, como eu te falei, esse é um momento que não condiz, principalmente na MP 948, que é uma MP de urgência, que é sobre a toda a dificuldade que todas essas pessoas estão passando nesse momento de coronavírus… Usar essa MP de urgência para colocar essa questão de direito autoral, é uma coisa que não faz muito… Que não é o momento”, rebateu Anitta.

Felipe afirmou estar do lado dos artistas, mas Anitta discordou e encerrou a live.