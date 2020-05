Anitta processa Léo Dias e Justiça o proíbe de falar o nome da cantora

Folhapress

A briga entre a cantora Anitta e o jornalista Leo Dias parece estar longe do fim. Nesta terça-feira (26), mais um detalhe veio a público: um processo movido pela artista contra o blogueiro no qual ela o acusa de mentir em uma reportagem sobre a mãe de Anitta.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o caso corre na 13ª Vara Cível. A defesa de Anitta entrou com um pedido de tutela antecipada que significa que o jornalista Leo Dias seria proibido de citar o nome da cantora para qualquer tipo de manifestação, mesmo antes da sentença do caso. A Justiça acatou a decisão.

Parte do processo foi veiculado pelo próprio Leo Dias em suas redes sociais. Em um determinado trecho, o documento explica mais sobre a ação e sobre a reportagem à qual Anitta chama de “mentirosa” e “desleal”.

– Trata-se de uma publicação covarde, desleal, mentirosa, desmedida e descabida, travestida de matéria jornalística, mas que não contém nenhuma informação de interesse público, ao contrário invade brutalmente a vida privada da autora (Anitta) e sua família, com o único intuito de obter lucro e autopromoção – diz trecho do processo.

Em outra parte, o documento fala em ameaças recebidas por ela.

– Diante desse ataque cruel e mesquinho, a autora se viu obrigada a se manifestar nas suas redes sociais para desmentir a absurda publicação, sofrendo de imediato ameaças por parte do primeiro réu (Leo Dias), através de mensagens enviadas para o seu celular via aplicação do WhatsApp.

Pelas redes sociais, Leo Dias não deixou barato e se mostrou incomodado por receber o processo nesse momento.

– Eu não iria mais falar da Anitta. Sinceramente, não sei quem está gerindo essa crise. Agora ela decidiu me processar. Oi? Eu não tenho medo de processo. Anitta, quando você parar de me atacar, eu paro também. Analise bem os danos à sua carreira. Fui muito leal a você e jamais questionei o seu talento. Por conta da ação, o assunto de amanhã é Luan Santana e Ludmilla – completou ele.

Em outro momento, Dias disse que Anitta estaria desesperada.

– Nunca fui a um aniversário dela. Anitta sempre me disse que jamais processaria a imprensa. Essa ação está clara para mim: ela está desesperada com tudo o que eu tenho. Eu lamento ter que expor tudo isso. Mas enquanto existir processo, muitos áudios virão a tona – postou.

Anitta não quis comentar sobre os mais recentes desdobramentos do caso.

O desentendimento começou após Leo Dias publicar uma matéria dizendo que a mãe de Anitta, Miriam Macedo, havia deixado o apartamento comprado por Anitta na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e retornado ao subúrbio, por não concordar com o comportamento da filha. As duas, no entanto, desmentiram a história.

Diante da repercussão, Anitta admitiu que fez os comentários, mas disse que é, hoje, uma pessoa completamente diferente do que era anos atrás, e que agora é “mais feliz, mais leve e escolhi não passar mais por certos tipos de coisas”. Entre algumas acusações, ela chegou a comentar a dependência química do jornalista.

Segundo relato de Anitta, por muitos anos, ela teve medo de que Leo Dias prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Leo Dias a seu assessor, em que ele afirma que “exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez”.

Preta Gil usou suas redes sociais para comentar o ocorrido e afirmou que nunca tinha falado publicamente sobre o assunto, porque preferia falar e desmentir diretamente com Anitta.

– Acho realmente uma baixaria e não condiz com meu caráter e personalidade ficar desmentindo essas fofocas – afirmou.

A cantora também negou a existência do tal grupo de WhatsApp citado no áudio de Anitta, e disse que jamais falaria mal da funkeira ou da Marília Mendonça, também envolvida na polêmica.