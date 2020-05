Anitta revela desejo de ser presidenta da República

A cantora Anitta revelou a amigos próximos que tem vontade de ser presidenta da República quando for mais velha. A artista tem se envolvido mais intensamente em debates políticos, recentemente.

A informação foi divulgada pelo colunista Guilherme Amado, da revista Época, que disse que a cantora contou sobre suas pretensões apenas aos mais próximos. O jornalista não revelou como conseguiu a informação.

Anitta é reconhecida por ter alavancado e administrar sua própria carreira, tornando-se uma das cantoras mais escutadas no Brasil e expandindo sua fama mundialmente.

Na última semana, a carioca se envolveu em um debate com o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), na internet, sobre direitos autorias e as medidas propostas pelo político para lidar com as consequências da pandemia de Covid-19 na cultura. “A gente continua aí lutando, você puxa daí, a gente puxa daqui, e vamos ver o que acontece”, afirmou, frustrada, antes de encerrar a transmissão ao vivo. A emenda sobre a qual a cantora discutiu com Carreras foi retirada pelo deputado, após grande questionamento da oposição.

O BEM VENCEU! Após o debate com Anitta em live, o deputado Felipe Carreras retirou a emenda da MP 948 sobre direitos autorais. pic.twitter.com/E3OGVOtWWs — Fonte Anitta (@FonteAnittaBR) May 7, 2020

Anitta também escreveu comentários sobre o posicionamento de Regina Duarte à CNN, quando a secretária da Cultura minimizou a tortura no Regime Militar e as vítimas do coronavírus no Brasil. “Gostaria de dizer que a cultura no Brasil vai muito além do ballet clássico, das orquestras sinfônicas e dos livros de poesia (que também são incríveis e tem seu imenso valor). Governar apenas para os que te causam afeição não é governar para o povo”, declarou.