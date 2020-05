Apoiadores de Bolsonaro reviram lixo do Alvorada para atacar jornalistas

Apoiadores de Jair Bolsonaro reviraram a lixeira da sala de imprensa do Palácio da Alvorada para gravar um vídeo atacando jornalistas, neste domingo (10). A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

Os bolsonaristas, que vestiam camisetas com os dizeres “direita raiz”, reviraram o lixo à frente da sala onde os repórteres trabalham diariamente para noticiar as ações e colocações do presidente.

Segundo a Folha, o material descartado neste sábado (9) estava organizado em sacolas de papelão, porque não havia sido recolhido ainda. Os manifestantes, porém, bagunçaram os materiais e procuraram as notas fiscais, em busca de nomes. Eles então gravaram um vídeo atacando os jornalistas.

“Eles não valorizam, não têm capacidade sequer para zelar pela higiene e pela limpeza. E é por isso que quando falam que esta mídia é porca, suja, é nos dois sentidos”, teria dito um dos apoiadores do presidente.

Os homens não foram identificados e a gravação não foi impedida pela segurança do Palácio do Alvorada. Os agentes responsáveis, porém, consultaram os jornalistas sobre o ocorrido e informaram que o vídeo foi apagado.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que se manifestará em nota.