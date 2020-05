Apoiadores farão atos a favor de Bolsonaro neste domingo

Neste domingo (16), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro irão realizar mais uma manifestação a favor do governo em Brasília. Em transmissão ao vivo pelo Facebook, Bolsonaro conversou com seus eleitores que confirmaram uma carreata e outro ato.

No vídeo, o presidente apareceu conversando com diversos apoiadores, que confirmam a manifestação no horário de 10h e a carreata no horário das 9h. De máscara, Bolsonaro dá atenção a todos e tira fotos com os presentes.

Após dar atenção ao público, ele participou da cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil.