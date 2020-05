Após críticas por conta de live, Eduardo Costa diz que vai parar a carreira

O sertanejo Eduardo Costa se pronunciou, neste domingo (3/5), após as críticas recebidas pela live que fez ao lado do amigo e cantor Leonardo do projeto Cabaré na última sexta-feira (1º). Durante o show virtual, Eduardo Costa falou que “transaria naquela noite pensando no bebê da Thaeme”, fazendo referência a filha da cantora sertaneja que tem apenas um ano.

Os fatos repercutiram mal na internet e fizeram com que o cantor anunciasse primeiramente o cancelamento de uma live marcada para 15 de maio. Depois, ele usou as redes sociais para pedir desculpas e dizer que deixaria a carreira de cantor. No vídeo divulgado no Instagram, ele diz que vai parar de cantar. “Eu jamais queria ter que chegar nesse contexto, de ter que parar. Mas as pessoas não estão nem aí para minha música”, afirmou.

