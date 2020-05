Após entrevista de Moro à Globo, Eduardo Bolsonaro diz que faltou a ele “hombridade e lealdade”

Redação AM POST*

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, reagiu com postagem no Twitter a entrevista do ex-ministro da Justiça Sergio Moro ao programa Fantástico, da Rede Globo, que disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro usava sua imagem, mas não tem o compromisso real de lutar contra a corrupção.

“E, após a decisão do Supremo Tribunal Federal derrubando a prisão em segunda instância houve uma iniciativa legislativa para recompor isso e não houve uma palavra de apoio por parte do presidente”, enumerou ainda o ex-ministro, antes de dizer que ficou no governo por um ano e quatro meses na esperança de que a situação mudasse. “Mas a gota d’água foi a tentativa de interferência na Polícia Federal”, contou ele para a jornalista Poliana Abritta.

As acusações de Moro a Bolsonaro geraram um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), o que tem como prova o já histórico vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.

Veja a postagem de Eduardo Bolsonaro:

Me desculpe se é uma verdade incoveniente, mas faltou hombridade, lealdade, fidelidade e compromisso com a proposta eleita democraticamente em 2018. O servidor público serve ao povo, não à sua biografia. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 25, 2020