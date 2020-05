Arthur Neto pede zelo e determina reforço da Guarda Municipal, após furto de torneiras públicas no Centro de Manaus

Redação AM POST



A Guarda Municipal da Casa Militar, da Prefeitura de Manaus, iniciou nesta terça-feira, 5/5, a atuar com rondas motorizadas nas áreas do centro histórico que receberam as torneiras públicas para higienização de pessoas em situação de rua no combate ao novo coronavírus. A determinação, do prefeito Arthur Virgílio Neto, é um dos reforços, em parceria com a empresa concessionária de água, para proteger esse patrimônio público, após registros de furtos.



“Combinei com a empresa de água para fazermos essa ação que ajudaria a manter as pessoas higienizadas e, assim, reduzir riscos de contágio da Covid-19. Algo que foi tão bem recebido por tantos, já foi vandalizado. Não entendo o intuito de fazerem isso, quando poderiam usar em benefício próprio. Conclamo quem pode ajudar, como temos recebido ajuda para nosso hospital de campanha. Peço esse ato de amor e compreensão”, disse Arthur, em vídeo nas redes sociais.



A pia da praça da Saudade e uma das torneiras da Praça da Matriz já foram reinstaladas pela empresa Águas de Manaus, ainda na segunda-feira, 4/5, que também vai atuar na proteção dessas estruturas. Uma guarnição de seis agentes da guarda municipal, divididos em três duplas que usam motocicletas, faz o monitoramento itinerante entre os espaços.



“Para nós, fica o sentimento de tristeza por ver que, apenas um dia após serem instaladas, as pias já sofreram vandalismo. É, acima de tudo, falta de empatia pelas pessoas que precisam desse suporte para que tenham meios de se resguardar contra esse vírus que nos ameaça. Mas continuaremos na luta para garantir saúde à toda população manauara” disse a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, idealizadora do projeto de pias públicas.



A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou e solicitou auxílio, ainda, da Polícia Militar no sentido de reforçar o supervisionamento nas áreas onde os pontos de higienização foram instalados e reforçou o pedido à concessionária, que também se comprometeu a ampliar o monitoramento dessas áreas.



O diretor da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município (Ageman), Fábio Alho, que monitora a instalação e o uso dos equipamentos, explica que, apesar das rondas, a população deve se conscientizar e preservar o patrimônio público. “A Guarda Municipal zela pelo patrimônio público e, junto da Polícia Militar, vamos reforçar essa segurança, mas as pessoas também devem ser protetoras de bens que foram disponibilizados para elas próprias”, disse.



A estimativa é que, até o próximo fim de semana, todas as 14 pias do cronograma sejam instaladas. Em caso de denúncias, a população pode entrar em contato com a empresa de abastecimento de água pelo 0800-092-0195, pelo WhatsApp (92) 98264-0464 ou, ainda, acionar autoridades policiais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa