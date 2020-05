Augusto Heleno diz que é ‘inacreditável’ pedido para apreender celular de Bolsonaro

Redação AM POST*

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou em nota pública à nação, nesta sexta-feira (22), que o pedido emitido pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro é “inconcebível e, até certo ponto, inacreditável”.

“Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro Poder, na privacidade da Presidência da República e na segurança institucional do País”, escreveu Heleno.

A solicitação feita por Celso de Mello, foi encaminhada à PGR (Procuradoria-Geral da República). No pedido, o ministro solicita novas providências dentro do inquérito que investiga possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Também foi solicitada a apreensão do aparelho de telefone de Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador no Rio de Janeiro.

No documento, Heleno avalia ainda que o pedido “é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”.