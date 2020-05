Aumento de casos resulta na primeira remoção de óbito pelo SOS Funeral em comunidade ribeirinha do Amazonas

Redação AM POST

Uma ligação para o SOS Funeral levou a equipe para uma remoção diferenciada do habitual. Em vez de uma busca por via terrestre, realizaram no rio Negro. O chamado pelo serviço da Prefeitura de Manaus, já quase na noite de quinta-feira, 14/5, veio da comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã-Mirim, a 10 minutos de distância da capital por via fluvial, partindo da marina do Davi, zona Oeste.

“Esse foi o primeiro atendimento que realizamos durante a pandemia por via fluvial. Enfrentamos diversos desafios para levar assistência social a quem dela necessita, sofremos e sentimos a dor do próximo, mas ajudar a quem necessita não tem preço”, relata a diretora do SOS Funeral, Lenise Trindade, destacando que o serviço é o único a prestar atendimento gratuito a população de baixa renda e que não pode arcar com as custas funerárias.

A vítima foi uma idosa de 86 anos, com suspeita de Covid-19. Após a expedição da Declaração de Óbito pelo médico da Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade, o corpo foi transportado para a área urbana de Manaus a pedido dos familiares. Uma lancha atracada na marina do Davi deu apoio à operação. A tripulação era composta por dois profissionais do SOS Funeral, o comandante e o assistente.

Com o sol se pondo no horizonte das águas escuras e uma mistura de cores no céu, a natureza parecia saudar o cortejo de quem sempre viveu em contato com a floresta. Uma cena triste para família, mas de dever cumprido para os profissionais do SOS Funeral, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

“Pela primeira vez, estou passando por isso. Só quero agradecer pela logística que foi prestada. Eu acompanhei tudo e poderei dar um enterro digno à minha tia”, disse a sobrinha da vítima, Jocimere Trindade, emocionada.

Funcionamento

O SOS Funeral funciona, diariamente, em regime de plantão 24 horas, na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com Ferreira Pena, Centro. Para tirar dúvidas sobre o serviço e buscar um atendimento imediato, o SOS Funeral dispõe de três números de contato: 0800 280 8087/3215-2649/3631-9983.

Em caso suspeito de Covid-19, todos os servidores trabalham com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados pelos órgãos sanitários. Vale destacar que o SOS Funeral não executa a remoção de cadáveres em mortes brutais, pois esse serviço compete ao Instituto Médico Legal (IML).