Bandidos assaltam ônibus em trecho da BR-174

Redação AM POST

Uma dupla de criminosos, não identificada, invadiu um ônibus da linha 305 para cometer assalto, na noite de quarta-feira (27), em um trecho da BR-174 que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo.

Vítimas relataram que os bandidos estavam de máscara, armados de faca, eram agressivos e já entraram rendendo o cobrador e o motorista.

Antes de descerem do coletivo no quilômetro 21 e fugirem, os criminosos levaram toda a renda do cobrador e pertences dos passageiros. A policia civil investiga o caso.