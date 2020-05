Bolsonaro diz que Brasil está na iminência de reabrir comércio

Reuters

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o Brasil está na iminência de reabrir o comércio como forma de reativar a economia, apesar das medidas de distanciamento social decretadas por governadores para conter o avanço do coronavírus.

Em diálogo com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que conversou mais cedo com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e acrescentou acreditar que os Estados e municípios estão caminhando para uma reabertura.

“A gente está na iminêcia de abrir, com responsabilidade, é lógico, o comércio, para que a miséria não se faça valer no Brasil, porque uma pessoa desempregada não tem saúde”, disse Bolsonaro.

O presidente também afirmou que teve uma reunião “muita boa” com os governadores pela manhã, quando recebeu o apoio da maioria dos 27 governadores ao veto à possibilidade de reajuste salarial a categorias de servidores públicos e anunciou que pretende sancionar o mais breve possível uma ajuda de 60 bilhões de reais a Estados e municípios.

Desde o início da pandemia Bolsonaro tem se colocado em lado oposto à maioria dos governadores sobre o distanciamento social, alegando que os impactos econômicos são piores do que os próprios efeitos da doença — que já chamou de gripezinha.

Apesar de Bolsonaro defender a reabertura das atividades econômicas, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou no mês passado que cabe a governadores e prefeitos decidir sobre as medidas de isolamento.