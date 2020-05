Bolsonaro posta vídeo que defende ideia de que Adélio Bipo não agiu sozinho no atentado contra ele

Redação AM POST*

Em postagem no Facebook, o presidente da República, Jair Bolsonaro chamou o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro de “Judas” e insinuou que ele pode ter interferido em inquérito que investiga Adélio Bispo, autor da facada contra o mandatário.

Bolsonaro divulgou vídeo em que um homem defende a ideia de que Adelio não agiu sozinho na ação criminosa contra o presidente no período eleitoral de 2018.

“Os mandantes estão em Brasília? O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse?”, escreveu o presidente no Facebook, compartilhando um vídeo em que uma pessoa defende que Adélio não agiu sozinho ao esfaquear Bolsonaro em 2018.

Veja vídeo:

.Os mandantes estão em Brasília? .O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse? .Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição. .Mas também NÃO ADMITIREI que façam contra MIM e ao nosso Brasil passando por cima da mesma. https://t.co/Tj5aDO2LUr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 2, 2020

No vídeo compartilhado pelo chefe do Executivo, um técnico de informática comenta um outro vídeo que mostra a movimentação próxima de Bolsonaro, momentos antes do atentado contra ele.

Na gravação, é possível ouvir vozes dizendo frases como “calma, Adélio” e “calma rapaz, não dá agora”. Além disso, é perceptível ouvir uma outra pessoa dizendo “tem que ter paciência, cara”.