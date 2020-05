Bolsonaro segue na liderança das intenções de voto em 2022

Uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o presidente Jair Bolsonaro segue liderando as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022.

Se a disputa fosse com o ex-ministro Sergio Moro, Bolsonaro receberia 27% dos votos; o ex-juiz teria 18,7%.

Em uma eventual disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro derrotaria o petista com 26,3%. Lula teria 23,1% dos votos.

Em uma possível disputa com seus principais rivais, Bolsonaro também sairia na frente, com 29,1%. Fernando Haddad teria 15,4%, Ciro Gomes 11,1%, Luciano Huck 8,1% e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, 6,8%.

O levantamento entrevistou 2.006 pessoas e tem confiança de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.