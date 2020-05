Bolsonaro sobre caso envolvendo filho de Bonner: “está vendo o que é ter um filho caluniado”

Durante entrevista concedida na noite de sexta-feira (22) para jornalistas que estavam na frente do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso recente envolvendo um pedido de auxílio emergencial feito em nome do filho do apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Durante sua fala, o chefe do Executivo disse ter certeza que se trata de uma fraude utilizando o nome de Vinícius Bonemer.

– Tem agora um vídeo rolando na internet que o filho do William Bonner recebeu o auxílio de R$ 600. Eu não sei se é verdade ou não é, eu não vou acusá-lo. Com toda certeza, isso é fraude. Tenho quase certeza que é fraude – destacou.

O presidente, porém, afirmou que essa acusação fez o apresentador “sentir na pele” o mesmo que ele tem sentido com acusações envolvendo seus filhos desde que assumiu a Presidência do país.

– Agora, bota no Jornal Nacional o filho dele recebendo os R$ 600, depois explique lá na frente. Dois, três, quatro anos que ele não tentou fraudar – protestou.

Bolsonaro também fez duras críticas à cobertura da Globo sobre a Covid-19 e chamou o Jornal Nacional de “TV Funerária”, em referência ao alto número de notícias negativas veiculadas no telejornal.

– Que horas são, 20h40 aí? Tem doze minutos que tá no ar a TV Funerária, TV Globo. ‘Morreu mais tantos’, aquela cara de freira arrependida. O outro lá, o William Bonner: ‘Ah, morreu não sei quem lá’ – completou.