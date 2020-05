Brasil busca importar princípio ativo da hidroxicloroquina após ampliar uso contra Covid-19

Reuters

O Brasil está em contato com outros países para importar o princípio ativo da hidroxicloroquina, que está em falta no país, afirmou nesta quarta-feira a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, após o governo divulgar novo protocolo que amplia a recomendação de uso contra a Covid-19, apesar da falta de comprovação científica.

Segundo apresentação feita pelo ministério em entrevista coletiva, já foram entregues 2,39 milhões de unidades de cloroquina aos Estados para tratamento de casos de Covid-19, e ainda há em estoques do governo mais 1,4 milhão de comprimidos.

A secretária ressaltou que o ministério “teve o cuidado” de deixar estoque para reservar uso da cloroquina para quem é tratado de malária — o uso principal do medicamento.

No início de abril, o presidente afirmou que pediu apoio do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para a continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina.

O Ministério da Saúde apresentou nesta manhã, atendendo ao presidente Jair Bolsonaro, um novo protocolo de uso dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina desde os sintomas iniciais da Covid-19. Até agora, o uso da cloroquina no Brasil tinha um protocolo do ministério apenas para casos graves.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou nesta quarta-feira que não recomenda a utilização da cloroquina para o tratamento da Covid-19, diante da falta de comprovação científica de eficácia.